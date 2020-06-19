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مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:36 م
مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا عودة العالقين المصريين- صورة أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، 4 رحلات طيران اسثتنائية، على متنها 562 مصريا من العالقين بالإمارات وإيطاليا وألمانيا وتركيا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل 4 رحلات لشركة مصر للطيران، الأولى قادمة من ميلانو على متنها 88 مصريا، والثانية من أبو ظبى على متنها 245 مصريا، والثالثة من فرانكفورت وعلى متنها 87 مصريا، والرحلة الرابعة قادمة من إسطنبول على متنها 142  مصريا، وقام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى بالمطار، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ14 يوما.
 
وأعلن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني عن عودة حوالى 57 ألفا من المصريين العالقين فى عددا من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفى إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصرى.
 

 


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