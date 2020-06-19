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#مصر_العفيه_مع_السيسى..مغردون يحتفلون بإنجازات الرئيس: واثق الخطوة يمشى ملكا

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:14 م
#مصر_العفيه_مع_السيسى..مغردون يحتفلون بإنجازات الرئيس: واثق الخطوة يمشى ملكا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد رضا

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"مصر العفيه مع السيسى"، هاشتاج أطلقه المصريون احتفاءً بمسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنقاذ الوطن من يد جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادة مصر نحو طريق الاستقرار والبناء والتنمية المستدامة على مدار 6 سنوات من حكمه للبلاد، وتصدر الهاشتاج الذى ضم فى تغريدات ملحمة وطنية للتعبير عن حب ودعم الشعب المصرى لرئيسه، تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

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وشارك حساب باسم أشرف، على الهاشتاج، وكتب "مصر العفيه رغم أنف الحاقدين والحاسدين والمأجورين والكارهين"، ونشر آخر مجموعة صور لمنطقة تل العقارب قبل وبعد تطويرها ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات، وكتب فى تعليقه عليها: "دى منطقة تل العقارب بين السيدة عائشة والسيدة زينب.. مبارك سابها 30 سنة كده.. عشوائيات بدون مرافق ومحاوطاها الزبالة.. جه السيسى حولها لروضة السيدة.. هد العشش وبنالهم عمارات ذات طراز معمارى إسلامى ودخل الصرف والمياه والكهربا وبقت كده".

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وقال مصطفى الوحش، فى تعليقه على صورة للرئيس السيسى وهو يسير برفقة عدد من زعماء العالم، "واثق الخطى يمشى ملكًا"، وأضاف سامح عادل "جيشنا قادر.. مصر العفيه مع السيسى"، وشارك عمرو أحمد، بتعليقه، "كام مليون مصرى حس بالعزة والقوة وقيمة بلدنا مع رجوع المصريين من ليبيا من عند شوية صيع مبيسألوش لا لأمم متحدة ولا مجلس أوروبى ولا جماعة عربية.. الحمد لله إن لمصر رئيس قوى يعلو بالمواطن البسيط".

 

كما شارك بكر جمال، على الهاشتاج، وقال "هذا الرجل حقاً يستحق كل الشكر والتقدير.. هذا الرجل الذى يقف صامداً أمام أعدائه .. مصر محاطه من كل الجهات ولولا هذا الرجل لكانت مصر قاعدة للحروب والنهب"، وأضاف خالد الحلوانى "لو أن هذا الزعيم كل ما عمله خلص الشعب من  الإخوان.. كفايه يكون زعيم الأمة مدى الحياة".

 

وشاركت أخرى، بتعليقها على الهاشتاج، بنشر صورة للرئيس السيسى، وكتبت: "مصر لن تركع إلا لله.. واللى فى ضهره راجل زيك.. عمر ضهره ما ينكسر"، فيما قال عادل "اللهم استودعتك عبد الفتاح السيسى اللهم انصره واحميه واحفظه واجعل فتح خزائن الأرض على يديه".

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يأتى هذا الهاشتاج بالتزامن مع احتفالات الشعب المصرى وقيادته، بمرور 6 سنوات من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، طورت خلالها العشوائيات وزادت الاستثمارات الأجنبية فى مصر وتقدمت الصناعات المصرية وارتفعت جودة المنتجات الزراعية، كذلك تم حفر قناة السويس الجديدة، وحرصت الدولة على تطوير وسائل النقل العام بمختلف أنواعه، هذا إلى جانب الاستكشافات العديدة لحقول البترول والغاز الطبيعى.

 

كما يحتفل المصريون يوم 30 يونيو 2020، بالذكرى السابعة للثورة على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والتى أطاح بها جموع الشعب المصرى التى تكاتفت فى الميادين للتخلص من مخططات الخيانة والتآمر على الوطن من قبل الجماعة الإرهابية، فيما وقفت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة - آنذاك - وراء مطالب الشعب داعمه لموقفه ودعواته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حيث عمل رجال الجيش على تنفيذ إرادة الشعب حتى اختاروا رئيسهم بحرية تامة عبر صناديق الاقتراع، ليكمل بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مراحل البناء والتنمية.

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مصر العفيه مع السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

ثورة 30 يونيو

30 يونيو 2013

جماعة الاخوان الارهابية

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