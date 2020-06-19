اليوم السابع
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مصر للطيران تسير 3 رحلات استثنائية لفرانكفورت وميلانو وأثينا

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:32 م
مصر للطيران تسير 3 رحلات استثنائية لفرانكفورت وميلانو وأثينا مصر للطيران - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

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سيرت اليوم الجمعة  ،شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى 3 رحلات إستثنائية إلى أوربا على متنها 364 راكب .

وكشفت مصادر بمطار القاهرة أن رحلة مصر للطيران رقمMS703 قد غادرت إلى مدينة ميلانو بإيطاليا وعلى متنها 148 راكب ، كما غادرت أيضا رحلةرقم MS785 إلى مدينة فرانكفوت بالمانيا وعلى متنها 74 راكب ، فى حين غادرت الرحلة الأخيرة رقم MS747إلى أثينا باليونان وعلى متنها 142 راكب

واشارت المصادر ، إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشر مهم على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة .

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.


أخبار المطار

رحلات إستثنائية

أوربا

سلطة الطيران المدنى

الأفواج السياحية

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