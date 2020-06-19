مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

كتب مصطفى عنبر

صرح السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، لبحث تطورات الاوضاع فى ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس .

وقال الأمين المساعد ، الى انه يجرى حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع ، والمتوقع له ان يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصرى علي التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول.