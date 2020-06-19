اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 03:05 م
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مصرع شاب غرقا داخل مصرف بالسنبلاوين فى الدقهلية

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:15 م
مصرع شاب غرقا داخل مصرف بالسنبلاوين فى الدقهلية جثه -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقي شاب بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مصرعه غرقا داخل مصرف خلف  الميكنة الزراعية بناحية منطقة الحوال.

 

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، بورود بلاغ بغرق شاب داخل مياة مصرف السنبلاوين بناحية الميكنة الزراعية ببندر السنبلاوين بعد سقوطه أثناء سيره.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، و تم استدعاء قوات الإنقاذ النهري، و بالبحث تم العثور عليه و تم انتشال الجثمان ، وتبين أنه لشاب يدعي يوسف عماد جاد الله 17 سنة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي السنبلاوين العام، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه.


الدقهلية

أخبار الحوادث

غرق شاب بالسنبلاوين

مركز السنبلاوين

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