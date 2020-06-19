مصرع شاب غرقا داخل مصرف بالسنبلاوين فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي شاب بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مصرعه غرقا داخل مصرف خلف الميكنة الزراعية بناحية منطقة الحوال.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، بورود بلاغ بغرق شاب داخل مياة مصرف السنبلاوين بناحية الميكنة الزراعية ببندر السنبلاوين بعد سقوطه أثناء سيره.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، و تم استدعاء قوات الإنقاذ النهري، و بالبحث تم العثور عليه و تم انتشال الجثمان ، وتبين أنه لشاب يدعي يوسف عماد جاد الله 17 سنة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي السنبلاوين العام، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه.