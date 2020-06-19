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مستشفى قها تعلن تعافى طبيب بمستشفى الحميات من كورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:23 م
مستشفى قها تعلن تعافى طبيب بمستشفى الحميات من كورونا مستشفى قها - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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أعلنت مستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليوبية ،خروج شفاء وتعافى للدكتور محمد عفيفى الطبيب بمستشفى الحميات من فيروس كورونا ،وذلك بعد أثبتت المسحات التى أجريت له تعافيه من الفيروس .

وقال الدكتور حسب الله محمود رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد السابع من الفيروس ارتفع إلى 289 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

 


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