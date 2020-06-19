مدينة طبرق الليبية تغلق حدودها الإدارية لمنع انتشار فيروس كورونا

كتب: أحمد جمعة

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، تعليماته العاجلة بإغلاق حدود البلدية الغربية اعتباراً من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة إلى حين إشعار آخر.

وصدرت التعليمات العاجلة، إلى القوات المسلحة الليبية والأمن بغلق كل التمركزات الأمنية من وادي السهل غربًا إلى بطرونة جنوباً ومنع دخول أي شخص إلى داخل المدينة.

وأشار بوالخطابية، إلى الكتاب الذي أصدره رئيس اللجنة الاستشارية، أمس الخميس، والذي طالب فيه عميد البلدية ومدير الأمن بغلق الحدود الغربية للبلدية بعد انتشار فيروس كورنا في بعض المدن القريبة وهو ما اعتبره يشكل خطورة على مدينة طبرق.

وكان رئيس اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الدكتور فرج الجالي، قد أوصى، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، ومدير الأمن، ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في المدينة بضرورة إغلاق الحدود الإدارية للبلدية وتطبيق حظر عاجل داخل المدينة، تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب القرار الذي نشره المكتب الإعلامي للجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الخميس، فإن فرج الجالي شدد على ضرورة إغلاق الحدود الخاصة لبلدية طبرق بالقوة قبل وقوع كارثة لا يحمد عقباها وخاصة على القادمين من الجنوب بؤرة المرض وعدم استثناء أي مواطن للدخول لطبرق.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أعلن اليوم الجمعة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، فإنه سجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سجل 6 حالات جديدة وحالة مصابة مغالطة لمصابين و 3 حالات قادمة من الجنوب.

وأوضح أنه من ضمن العينات السالبة تماثل 3 حالات الشفاء.