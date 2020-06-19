مديرة مستشفى إسنا تعلن ارتفاع حالات التعافى من كورونا لـ680 حالة

الأقصر – أحمد مرعى

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، واستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، أنه تم خلال الفترة الماضية، الوصول في أعداد المتعافين لأكثر من 680 متعافى، كما نجحت فى إجراء 12 عملية ولادة قيصرية بجانب جلسات الغسيل الكلوى المتكررة للمصابين بالفيروس داخل المستشفى.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد محمود لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية خروج 13 حالة من المتعافين، حيث احتفل جميع العاملين بالمستشفى بخروج المتعافين وعمت الفرحة والسرور أرجاء المستشفي، ومن جانب آخر تقدم المتعافون بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض وجميع العاملين بالمستشفى علي تقديم الدعم العلاجي والنفسي للمرضى لتجاوز الأزمة، سائلين المولى عز وجل الشفاء التام والعاجل لجميع مرضانا وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة.

وأوضحت مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، أن مستشفى إسنا وكافة الفرق الطبية داخلها وفرق التمريض والعمال ورجال الأمن والنظافة يعملون على قلب رجل واحد ويواصلون العمل على مدى 24 ساعة، وتقديم أقصى ما لديهم من طاقة من أجل رفع معدلات التعافي بين المرضى وهو ما يتحقق بالفعل على أرض الواقع، موضحة أنه مع خروج كل دفعة حالات تعافي يحتفل كافة العاملين بالمستشفى بخروج المتعافين وتعم الفرحة والسرور أرجاء المستشفي.