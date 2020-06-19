اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 09:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محور عدلى منصور يسهم باختصار الوقت وزيادة الاستثمار العقارى شرق النيل (صور)

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:00 ص
محور عدلى منصور يسهم باختصار الوقت وزيادة الاستثمار العقارى شرق النيل (صور)
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

محور عدلى منصور أحد أهم المشروعات القومية التى حظيت بها محافظة بنى سويف خلال السنوات الست الماضية من فترة حكم الرئيس السيسى، ويبلغ طول المحور 5 كيلو مترات بالإضافة إلى 2 كيلو متر "مطالع ومنازل"، كما يضم 3 كبارى يصل طولها إلى 1 كيلو و400 متر، منها 680 مترا على النيل، 450 مترا على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعى، و450 مترا على طريق ديمو الفيوم، ويربط المحور بين الطريق الصحراوى الشرقى بالزراعى والغربى وطريق الزعفرانة رأس غارب ويعد بوابة المحافظة على البحر الأحمر، وساهم فى تنمية مدينة بنى سويف الجديدة ومناطق شرق النيل .

والتقى اليوم السابع عددا من أهالى المحافظة للتعرف على أهمية المحور بالنسبة لهم.

قال العميد حاتم عاطف بالمعاش مقيم مدينة بنى سويف العاصمة: إن محافظات صعيد مصر كانت مهملة وليس بها تنمية طوال أكثر من ثلاثين عاما، ولم تشهد اهتماما سوى خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى وعلى مدى السنوات الست الماضية .

وتابع أن بنى سويف هى بوابة الصعيد وحظيت بعدد من المشروعات القومية وأبرزها محور عدلى منصور وساهمت فى تنمية المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب وبلغت تكلفته رقما لم نحلم بتوفيره لتنفيذ أحد المشروعات.

وأضاف: أن القادم من داخل مدينة بنى سويف العاصمة عبر المحور الذى يبلغ طوله خمسة كيلو مترات، لا يستغرق أكثر من ثلاث دقائق ليصل إلى الطريق الصحراوى الشرقى ويتخذ منه سبيلا إلى القاهرة أو البحر الأحمر، كما يساهم المحور فى دعم الاستثمار من خلال تسهيل عملية نقل الشاحنات للمواد الخام من وإلى المصانع المنتشرة شرق النيل وكذلك تصدير المنتجات إلى خارج البلاد.

بدوره قال عمرو المصرى: " المحور ساهم فى خدمة الشباب المقيمين بوحدات مواقع الاسكان الاجتماعى الموجودة بالجانب الشرقى من النيل والقريب من بداية المحور والتقائه مع الطريق الصحراوى الشرقى ، إذ كان القادم إلى هذه الوحدات أو قرى وحدة بياض العرب المحلية من داخل مدينة بنى سويف العاصمة عليه أن يسلك كوبرى النيل العلوى ويصل إلى محل سكنه بعد قطع مسافة تزيد عن 20كيلو مترا، فى نصف ساعة، وبعد تشغيل المحور يقطع القادم من ميدان العبور هذه المسافة فى عشر دقائق، وذلك توفيرا للوقت ووقود السيارات، بالإضافة إلى أن المحور يعد بوابة المحافظة على البحر الأحمر ويسهل عملية نقل شاحنات البضائع والخامات عبر طريق الزعفرانة ، بالإضافة إلى مساهمته فى تنمية منطقة شرق النيل وفتح آفاق جديدة للاستثمار العقارى، وكذلك إقبال الشباب على حجز وحدات سكنية بالمشروعات التى تنفذ بهذه المناطق التى كان الطريق الوحيد إليها عبر كوبرى النيل العلوى وتصل هذه المسافة إلى ثلاثين دقيقة.

المحافظ-يتفقد-المحور
المحافظ يتفقد المحور
أحمد عادل
أحمد عادل

 

احمد-عادل
احمد عادل

 

عمرو-المصرى
عمرو المصرى

 

محور عدلى منصور (1)
 

 

محور عدلى منصور (2)
 

 

محور عدلى منصور (3)
 

 

محور عدلى منصور (4)
 

 

محور عدلى منصور (5)
 

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار المحافظات

بنى سويف

مشروعات قوميه

محور عدلى منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ بنى سويف يناقش خطة تنمية المنطقة المحيطة بمحور عدلى منصور

الخميس، 18 يونيو 2020 07:08 م

محافظ بنى سويف: تنمية منطقة محور عدلى منصور لمواجهة أية ظهور للعشوائيات

الخميس، 11 يونيو 2020 03:22 م

افتتاح مترو النزهة-عدلى منصور ينتظر عودة الخبراء الأجانب لمراجعة الاختبارات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:00 م

عام جديد فى مسيرة إنجازات السيسي.. محور عدلى منصور ببنى سويف يسهم فى تنمية المدينة الجديدة شرق النيل.. وضعت المحافظة حجر أساسه عام 2014 وطوله 5 كيلو مترات ويضم 3 كبارى.. وتكلفته مليار و105 آلاف جنيه

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

لأول مرة.. عرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثمانى بمتحف الغردقة

لأول مرة.. عرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثمانى بمتحف الغردقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة