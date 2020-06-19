اليوم السابع
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محكمة تركية تبرئ والد أنيس كانتر نجم دوري كرة السلة الأمريكي من تهمة الإرهاب

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:01 م
محكمة تركية تبرئ والد أنيس كانتر نجم دوري كرة السلة الأمريكي من تهمة الإرهاب اردوغان
(رويترز)

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ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة أن محكمة برأت والد أنيس كانتر نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن.بي.إيه)، وهو أحد أشد منتقدي سجل حقوق الإنسان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تهم الانتماء لجماعة إرهابية.

واتُهم الأب محمد كانتر، أستاذ علم الوراثة بجامعة اسطنبول، بدعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن والذي تتهمه تركيا بتدبير انقلاب فاشل عام 2016. وينفي كولن أي صلة له بهذا الأمر.

وكان أنيس كانتر (28 عاما) اللاعب في فريق بوسطن سيلتيكس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن.بي.إيه) قد وجهت له اتهامات في تركيا عام 2018 بالانتماء لجماعة إرهابية مسلحة وهو ما ينفيه. وينتظر أنيس الحصول على الجنسية الأمريكية.

ويصف أنيس كانتر، الذي يقيم بشكل أساسي في الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات، نفسه بأنه مقرب من كولن. واعتقلت السلطات التركية آلافا من أتباع كولن أو طردتهم من وظائفهم بعد الانقلاب الفاشل.

وألغت تركيا جواز سفر كانتر عام 2017 ومنذ ذلك الحين لا يستطيع السفر للخارج.

وذكرت صحيفة بيرجون أن السلطات عزلت محمد كانتر من وظيفته بجامعة اسطنبول وسجنته في بادئ الأمر خمسة أيام. وقالت الصحيفة ووسائل إعلام أن محكمة في شمال غرب تركيا برأت ساحة كانتر أمس الخميس.

ولم ترد المحكمة على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

 

 

 


اردوغان

حقوق الانسان

تركيا

جولن

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