محافظ بورسعيد: إجراءات وقائية لطلاب الثانوية العامة منذ وصولهم اللجان.. صور

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث تم التأكيد على توفير زائرة صحية وممرضة لكل لجنة البالغ عددها 17 لجنة، بالإضافة إلى 4 لجان ثانوية أزهرية، مع توقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضًا التأكد من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن شباب مديرية الشباب والرياضة وجمعية مشكاة نور، سوف يقومون بتنظيم دخول الطلاب واستقبالهم أمام اللجان وإرشادهم وتهيئتهم نفسيًا، مشددا علي رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، مع تكثيف أعمال تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم المتابعة الدورية لانتظام العملية الامتحانية، والتعامل الفورى مع أى معوقات وسرعة حلها، مشيرًا إلى أن حلقة الوصل بين جميع اللجان والمحافظة، سوف تكون من خلال غرفة عمليات المحافظة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد، مع الأجهزة المعنية، بحضور اللواء محمد عامر، المستشار الفنى للمحافظة والدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور على أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور عادل تعيلب، رئيس هيئة الرعاية والدكتورة مروة حلاوة، مدير الطب الوقائى وجمعية مشكاة نور.