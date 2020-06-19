محافظ المنوفية: "مشروعك" وفر 37 فرصة عمل بتمويل 6 ملايين جنيه خلال مايو

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " ساهم فى توفير 37 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر مايو الماضى بقروض ما يقرب من 6 مليون و530 الف جنيه لتنفيذ 29 مشروع متنوع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية.

وأوضح محافظ المنوفية، أن مبادرة مشروعك تهدف إلي إحداث تنمية مجتمعية وإقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

الجدير بالذكرأن محافظ المنوفية سبق وقد أعلن عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة علي جميع عملاء مبادرة " مشروعك " لمدة ستة أشهر علي أن تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير علي الـتأجيل ، وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر ، تنفيذاً لتوجيهات وزير التنمية المحلية وفي ضوء قرارات البنك المركزي المصري ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الأثار المترتبة علي أزمة فيروس كورونا المستجد .



