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محافظ الشرقية يشدد على رفع القمامة حول لجان الثانوية العامة

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:57 ص
محافظ الشرقية يشدد على رفع القمامة حول لجان الثانوية العامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تكثيف عمليات النظافة اليومية بمحيط لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية للحفاظ على صحة الطلاب والمراقبين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة واستغلال فترة الحظر فى أعمال النظافة ورفع المخلفات بنطاق المحافظة .

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لذلك، للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة، مؤكدا على ضرورة ارتداء عمال النظافة الكمامة الواقية والقفازات، حرصاً على سلامتهم واستمرارهم فى العمل.

وأشار المهندس محمد حفنى الصافى السكرتير العام لمحافظة الشرقية، إلى قيام وحدة التدخل البيئي السريع برفع القمامة ومخلفات البناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمركزى منيا القمح وديرب نجم  وذلك للحد من الأوبئة والأمراض والفيروسات والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولفت الصافى إلى أن وحدة التدخل البيئي السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة  للنظافة بالديوان العام  بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بمركزى منيا القمح وديرب نجم  وتم رفع (610م3) قمامة من مركز منيا القمح  بواقع 19 نقلة وكذلك تم رفع(470م3) قمامة من مركزديرب نجم بواقع 16نقلة وذلك يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين الخامس عشر والسادس عشر من يونيو الجارى كما تم توجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة و تم التنبية على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء، والتنبية على أصحابها بتسويرها حفاظاً عليها حتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخري تتسبب في إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح فخرى عبد العزيز مستشار المحافظ لشؤون البيئة والنظافة والتجميل أنه تم الإنتهاء من رفع 1080م3 قمامة باستخدام 12سيارة "2لودر - 10سيارة" بواقع 35 نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطاره .

 

 
 
 

 


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