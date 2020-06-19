اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يعلن تطوير منطقة "محسن" بتكلفة 108 مليون جنيه.. فيديو

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:12 م
محافظ الإسكندرية يعلن تطوير منطقة "محسن" بتكلفة 108 مليون جنيه.. فيديو اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إشارة البدء نحو تطوير منطقة محسن الكبرى" مرحلة أولى" بحي المنتزه أول بتكلفة 108 مليون جنيه خلال مدة تنفيذ 12 شهر، وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أن ذلك جاء ذلك تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه فى ديسمبر الماضي مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن الرئيس السيسى قد وجه بتطوير العشوائيات بالاسكندرية ، وتم اعتماد نحو 108.2 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة المنطقة و المرافق بعزبة محسن الكبرى ، وسوف يتم تنفيذ مشروعات رفع كفاءة الطرق و الرصف بتكلفة بلغت نحو  92.5 مليون جنيه ،وأعمال الإنارة بتكلفة 15.9 مليون جنيه ، حيث سيتم رصف 167 شارع بطول 38 ألف متر، مع رفع كفاءة الإنارة بالكامل، بالإضافة إلى تطوير 1014 شنيشة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى ، بما يعتبر هدية من القيادة السياسية لأهالى عزبة محسن، وسيتم الإنتهاء من تلك المشروعات خلال عام .

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،والحفاظ على مسافة التباعد الإجتماعى ،فيما استمع الى شكاوى أهالى المنطقة حول سوء شبكات الصرف الصحى و الموافق ووعد بحل تلك المشاكل خلال عام بتنفيذ بنود مشروع التطوير.

وتم توقيع بروتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات ، يتضمن تطوير 7 مناطق؛ وهي عزبة محسن والدخيلة والعصافرة قبلي والحضرة ونادي الصيد وسيدي بشر ودنا والمحروسة، حيث تخدم أعمال التطوير تلك نحو 2 مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، وتشمل أعمال التطوير رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.

 

 


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