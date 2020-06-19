اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: محور المحمودية هو المشروع الأكبر بـ5 مليار جنيه

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:00 ص
محافظ الإسكندرية: محور المحمودية هو المشروع الأكبر بـ5 مليار جنيه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه لاشك أن مشروع محور المحمودية هو المشروع الأعظم والأكبر بالإسكندرية، بتكلفة 5 مليار جنيه، ثم بشاير الخير 5 الجارى تنفيذها بتكلفة 5 مليار و 100 مليون جنيه ومشروع مدينة "العامرية" بمساحة 520 فدانا بما يمثل مدينة سكنية جديدة غرب الإسكندرية، حيث ستضم تنفيذ مشروع بشاير الخير 6و7 و8 و9 بما يمثل نقلة نوعية كبرى لغرب الإسكندرية بالكامل وجارى البدء فى إعداد الدراسة الخاصة بهذا المشروع، بالإضافة الى عدة مشروعات بالمنطقة الصناعية غرب الإسكندرية.

وتابع محافظ الإسكندرية لليوم السابع، أن الإسكندرية شهدت تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية منذ 2014 إلى الآن، بتكلفة تخطت 54 مليار جنيه، وأدت إلى نقلة نوعية كبرى للمحافظة فى كافة المجالات من حيث أعمال الرصف للطرق الرئيسية والداخلية، ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى، ومدن بشاير الخير 1و2و3، والمحاور المرورية والكبارى الجديدة، ومازالت الإسكندرية تشهد تنفيذ مشروعات تنموية آخرى  بنهاية 2020 سيتضاعف هذا الرقم بانتهاء والبدء فى تنفيذ مشروعات جديدة تحت الدراسة.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة نفذت 90% من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أطلقها فى حفل افتتاح بشاير الخير 3، حيث تم حصر دقيق للأهالى بنجع "أسو" و"الألومينيوم" سواء حصر للمنازل أو المحلات التجارية والمساجد، والأهالى مرحبين جدا بالنقل ومنتظرين هذا اليوم للنقل الى مدينة بشاير الخير، وسوف يتم تخصيص وحدة سكنية لكل أسرة من خلال لجنة جارى تشكيلها برئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجارى العمل على تنفيذ إجراءات النقل بمراعاة كافة التفاصيل والوضع الاجتماعى لتلك الاسر، وذلك للنقلة النوعية التى سوف يشهدها ميناء الإسكندرية و تحويل الى ميناء عالمى ،مع إنشاء منطقة لوجيستية ،وإستكمال مشروع محور 54 الواصل الى ميناء الإسكندرية .


الاسكندرية

محور المحمودية

مشروعات الاسكندرية

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