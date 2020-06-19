محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة والتطهير لتحسين البيئة العامة .. صور

أسيوط - ضحا صالح

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال الرش والتطهير ومتابعة أعمال النظافة اليومية واستغلال أوقات الحظر لتنفيذ هذه الأعمال في كافة أنحاء المحافظة بواسطة معدات وحدة الانقاذ السريع التابع للمحافظة وتطهير جميع المنشآت الخدمية والمرافق العامة والحيوية حرصًا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وقال محافظ أسيوط، إنه يتابع باستمرار أعمال التطهير والتعقيم من خلال جولاته الميدانية لافتا إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة هذه الحملات دوريا لتحسين البيئة العامة والمتابعة المستمرة لتطهير كافة الشوارع والميادين والأماكن التي يتردد عليها المواطنين من مواقف سيارات ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي مع استمرار تكثيف أعمال النظافة والاستغلال الأمثل للسيارات المكنسية التي انضمت لمنظومة النظافة حفاظا على المظهر اللائق لكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها.

حيث ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة مكبرة لتطهير شوارع وميادين حي شرق أسيوط بمشاركة أيمن محروس رئيس حي شرق وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة ومعدات الوحدة وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة من الشوارع والميادين.

حيث انطلقت الحملة من ميدان أسماء الله الحسنى ثم شارع الأزهر وشارع أحمد حسن الباقوري مرورا بكوبري 25 يبناير وكورنيش الترعة الابراهيمية وصلا لميدان الحرب والسلام ثم استكمال الأعمال بشارع الجمهورية وصولا إلى ميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" بمصاحبة سيارات الكنس الآلي لأعمال النظافة وسيارات كنس وشفط الأتربة التي تم الاستعانة بها ضمن وحدة النظافة بالمراكز والأحياء.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



حملة نظافة وتطهير (1)



حملة نظافة وتطهير (2)



حملة نظافة وتطهير (3)



حملة نظافة وتطهير (4)



حملة نظافة وتطهير (5)



حملة نظافة وتطهير (6)