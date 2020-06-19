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محافظ أسيوط يتابع أخر تطورات الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من كوبرى منقباد

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:58 م
محافظ أسيوط يتابع أخر تطورات الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من كوبرى منقباد محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد
أسيوط - ضحا صالح

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على الجهود المبذولة من الدولة ودعمها لكافة مشروعات البنية الأساسية والتحتية خاصة في مجال تطوير شبكة الطرق والكباري بإعتبارها اللبنة الأساسية لتحقيق النمو الإقتصادي ودفع عجلة التنمية وجذب الإستثمارات، وذلك من خلال تهيئة الطرق للكثافات المرورية وإنشاء الكباري الجديدة لما لها من مردود إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال تفقده للاعمال الجارية لإنشاء المرحلة الأولى من كوبري منقباد العلوي على طريق "أسيوط – القاهرة" الزراعي بمركز أسيوط رافقه خلالها اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط.

ويخدم الكوبري الذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد قرية منقباد بمركز أسيوط والقرى المجاورة لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة بتكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون جنيه.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الكوبرى يبلغ طوله 1600 متر وعرض 16.7 مترًا ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل قرة منقباد وتوفير الوقت والجهد للمتجهين إلى الطريق الزراعي بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد، مما يساعد على سهولة التنقل ومنع الزحام ويعد من إحدى الكباري التي طال أنتظار المواطنين له للتيسير عليهم وخدمتهم وما كان ذلك ليتحقق إلا بدعم ورعاية الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمحافظة أسيوط لتنفيذ العديد من المشروعات في كافة المجالات، مؤكداً على إستمرار العمل فى شتى القطاعات لتحقيق طموح المواطنين.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة بضرورة الاسراع في التنفيبذ والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد ونهو الأعمال بالجودة والدقة والمواصفات المطلوبة، مشدداً على تذليل كافة العقبات التي تعترض التنفيذ لنهو المشروع، مؤكداً على التنسيق الكامل والتعاون مع كافة الجهات للعمل على تلبية إحتياجات المواطنين في شتى القطاعات.

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (1)
محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (1)

 

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (2)
محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (2)

 

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (3)
محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (3)

 

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (4)
محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (4)

 

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (5)
محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (5)

 

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (6)
محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (6)

 

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (7)
محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (7)

 

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (8)
محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (8)

 

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (9)
محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (9)

 

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (10)
محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد (10)

 


كوبرى منقباد العلوى

اسيوط

محافظ اسيوط

اخبار مصر

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