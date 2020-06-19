اليوم السابع
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محافظة الجيزة: عيادات متنقلة غداً بـ8 مواقع لصرف أدوية لذوى الأمراض المزمنة

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:18 م
محافظة الجيزة: عيادات متنقلة غداً بـ8 مواقع لصرف أدوية لذوى الأمراض المزمنة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب أسامة عبد الحميد

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تجرى محافظة الجيزة غداً السبت ، كشف وصرف الادوية لذوى الأمراض المزمنه من خلال عيادات متنقله بعدد 8 مواقع بالجيزة اضافه الي استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة التى إنتهت قراراتهم أو إصدار قرارات جديدة .

وأشارت  المحافظة خلال بيان لها على صفحتها بموقع التواصل "فيس بوك" ، أن المواقع المتنقلة هي

وحدة رعاية الطفل بمدينة العمال بإمبابة مركز شباب زنين ببولاق الدكرور جزيرة محمد بالوراق الادارة الصحية بأوسيم الإخصاص بالصف الادارة الصحية بالعمرانية مركز طب الاسرة المستقبل باكتوبرنكلا بمنشأة القناطر

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قد أجرى في وقت سابق ، زيارة لمستشفيات 6 أكتوبر المركزى وحميات إمبابة، وأمبابة العام وبولاق الدكرور ومركز الرعاية الصحية الأولية بوراق الحضر للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

 وحرص محافظ الجيزة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها.

 

 


 


محافظة الجيزة

عيادات متنقلة

صرف أدوية

أمراض مزمنه

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