اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 01:36 م
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مباحث الأموال العامة تضبط 3 قضايا تزوير واحتيال ونصب

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:17 م
مباحث الأموال العامة تضبط 3 قضايا تزوير واحتيال ونصب الأموال العامة
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (3) قضايا " إحتيال مصرفى – تزوير أوراق - نصب وإحتيال على المواطنين" مُتهم فيها (3) أشخاص .

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

 

 


الاموال العامة

نصب

احتيال

جرائم الاحتيال

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الداخلية

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