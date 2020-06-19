مؤشرات البورصة المصرية في المنطقة الخضراء للأسبوع الثالث على التوالى

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 10857.87 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثالث على التوالي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 1325.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.38% مغلقًا عند مستوى 2089.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً هامشياً مغلقًا عند مستوى 12408.8 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 706.07 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 579.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 307.9 مليار جنيه إلى 308 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 168.5 مليار جنيه إلى 171.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً متساوي الأوزان من 476.4 مليار جنيه إلى 479.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 4.4%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.138 مليار ورقة منفذة على 186 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.251 مليار ورقة منفذة على 204 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 20.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 19.2 مليون ورقة منفذة على 1437 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 63.11% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 36.89%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 4.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 888.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 79.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.4 مليار جنيه، بحجم تداول 979.5 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 74.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.8 مليار جنيه بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 153.7 ألف عملية.