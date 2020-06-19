للوقاية من كورونا.. حملة مكبرة لفض تجمعات الشواطئ في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى الجمرك بالإسكندرية، حملة مكبرة اليوم لفض تجمعات الشواطئ والكورنيش، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار حى الجمرك فى بيان له اليوم، إلى أن محمود شحاتة بريك رئيس حي الجمرك، قد قام بجولة تفقدية لمتابعة الشواطىء بنطاق الحي، حيث تم فض التجمعات والتحفظ على عدد من الشماسي، الكراسي، وفي سياق آخر تابع رئيس الحى التطورات الخاصة بطريق الكورنيش بالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي.

جاء ذلك بتواجد النقيب ياسر رجب رئيس وحدة المرافق وسكرتير عام الحي والإدارات المعنية بالحي " إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والمشروعات والطرق والشواطىء " .

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق 61 شاطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.



فض تجمعات الشواطئ



فض تجمعات الشواطئ



فض تجمعات الشواطئ



فض تجمعات الشواطئ

فض تجمعات الشواطئ