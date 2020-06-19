"لست وحدك".. خدمة الاستشارات الطبية لمرضى كورونا بكنائس بنى سويف

أعلنت إيبارشية بني سويف عن خدمة جديدة باسم "لست وحدك "، لتقدم الاستشارات الطبية لمرضى كورونا عبر الرسائل النصية.

ويقدم خدمة الاستشارات الطبية عبر "لست وحدك"، عدد من الأطباء المتطوعين، الذين يقدمون استشارات طبية مجانية ودعم نفسي لمرضى كورونا، وذلك تحت رعاية الأنبا غبريال أسقف بني سويف.

وفي شبرا خصصت كنيسة أبي سيفين والشهيدة دميانة بإيبارشية شبرا ، لجنة لمساعدة مرضى كورونا المستجد (covid - 19).

وقال أسقف شبرا انبا انجيلوس أن اللجنة تقدم دعمًا في كيفية التصدي لهذا الفيروس، لافتا إلى أن البيانات تكون بسرية كاملة لافتًا إلى أن الإيبارشية خصصت رقمًا للتواصل مع بعض الأطباء لتواصل معهم للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.