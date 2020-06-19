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"لست وحدك".. خدمة الاستشارات الطبية لمرضى كورونا بكنائس بنى سويف

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:41 م
"لست وحدك".. خدمة الاستشارات الطبية لمرضى كورونا بكنائس بنى سويف أنبا انجيلوس - أسقف بنى سويف
كتبت سارة علام

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أعلنت إيبارشية بني سويف عن خدمة جديدة باسم "لست وحدك "، لتقدم الاستشارات الطبية لمرضى كورونا عبر الرسائل النصية.

ويقدم خدمة الاستشارات الطبية عبر "لست وحدك"، عدد من الأطباء المتطوعين، الذين يقدمون استشارات طبية مجانية ودعم نفسي لمرضى كورونا، وذلك تحت رعاية الأنبا غبريال أسقف بني سويف.
 
وفي شبرا خصصت كنيسة أبي سيفين والشهيدة دميانة بإيبارشية شبرا ، لجنة لمساعدة مرضى كورونا المستجد (covid - 19).
 
وقال أسقف شبرا انبا انجيلوس أن اللجنة تقدم دعمًا في كيفية التصدي لهذا الفيروس، لافتا إلى أن البيانات تكون بسرية كاملة لافتًا إلى أن الإيبارشية خصصت رقمًا للتواصل مع بعض الأطباء لتواصل معهم للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

أما في إيبراشية شبرا الجنوبية، فقد أعلن الأنبا مكارى أسقف شبرا الجنوبية، تخصيص خدمة بكنائس الإيبراشية لمساعدة مرضى كورونا سواء المعزولين منزليا أو يتلقون العلاج بالمستشفيات وتقدم اللجنة دعما روحيا ومعنويا ونفسيا وطبيا "استشارات طبية" ومادية أيضًا عند الاحتياج لحالات الإصابة أو الاشتباه.

 


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