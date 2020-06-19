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لايف اليوم السابع.. خليك فى البيت وهنفسحك على كوبرى ستانلى بالإسكندرية

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:47 م
لايف اليوم السابع.. خليك فى البيت وهنفسحك على كوبرى ستانلى بالإسكندرية شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شهدت شواطىء الإسكندرية، حالة من الهدوء، وفى مبادرة اليوم السابع التى تحمل عنوان "خليك في البيت وهنفسحك"، قامت كاميرا اليوم السابع بجولة على كوبرى ستانلى.

ويعتبر كوبرى ستانلى من أهم معالم محافظة الإسكندرية، والذى يأتى إليه المواطنون خصيصا لالتقاط الصور التذكارية.
 
 
وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على غلق 61 شاطئا على مستوى المحافظة والمنتزهات، وحث المواطنين المتواجدين على سور الكورنيش بعدم التجمع لعدم تعريض حياتهم للخطر، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة الاستجابة لحملات التوعية نظرا لخطورة المرحلة الحالية الذى تمر به مصر حاليا. 
 
وشدد على أن المحافظة ستتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار الفيروس. 
 
وكلف المحافظ مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ورؤساء الأحياء بالاستمرار في حملاتهم واستمرار حملات التوعية اللازمة التي تجوب الكورنيش ومنع كافة التجمعات الأسرية والشبابية وتفريقهم من خلال التنبيه والتحذير من مخاطر التواجد بهذا الشكل بطريق الكورنيش لاسيما بعد إغلاق المحافظة ال ٦١ شاطئ بها.
 
وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة الوعى بطبيعة المرحلة التى تحتم الالتزام التام بكافة التعليمات الواردة من وزارة الصحة المصرية ورئاسة مجلس الوزراء حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام.

 


الاسكندريه

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اخبار المحافظات

كوبرى ستانلى

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