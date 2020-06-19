لأول مرة.. عرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثمانى بمتحف الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يحتوي متحف آثار الغردقة، علي نسخة نادرة من المصحف الشريف، تعرض لأول مرة ضمن الآثار الإسلامية الكثيرة التي يعرضها المتحف، والذي يحتوي علي أكثر من 2000 قطعة أثرية نادرة .

وترجع نسخة المصحف الشريف النادرة المعروضة لأول مرة داخل متحف آثار الغردقة، للعصر العثمانى، كتبها السيد علي النورى، ومؤرخ بسنة 1259 هجرية 1843 ميلادية، والصفحة الأولي منه مزخرفة بزخارف نباتية مذهبة وملونة وتضم صورة الفاتحة الصفحة الثانية تضمن بداية صورة البقرة.

كان الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، أعلن عن جاهزية متحف آثار الغردقة أمام الجمهور كأول متحف فى مصر يتم إعادة افتتاحه، مؤكدا أن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المتحف، لاستقبال الجمهور والسياح قريبا.

وقام وزير السياحة والاثار بتطبيق عملى لتجربة زيارة المتحف من خلال أجهزة التفتيش والتعقيم وارتداء الكمامة، والسير على العلامات الارشادية التى تم وضعها على ضمن الاجراءات الاحترازية بالمتحف.

وأكد الوزير على فتح المتحف أمام الجمهور حتى قبل حظر التجوال بساعة آى سيقفل أبوابه فى تمام الساعة السابعة مساء، مؤكدا على أن هناك عدة إجراءات يتم اتباعها داخل المتحف فى كل منطقة بمجرد من الدخول وصولا للقاعات .

ونفذت إدارة متحف آثار الغردقة الإجراءات الاحترازية لإعادة افتتاحه، حيث تلقت إدارة المتحف دليل تعليمات خاص بزيارة المتحف للوقاية من فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على العاملين بالمتحف، خاصة من يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر مثل موظفى شباك التذاكر، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعى خلال فترة عمل المتحف.







