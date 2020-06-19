كوريا الجنوبية يسجل 49 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 12.3 ألف حالة

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اقترب العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد من عتبة 50 حالة بسبب زيادة حالات الإصابة في العاصمة وضواحيها ومدينة دايجون.

وقالت سلطات الصحة العامة اليوم /الجمعة/ إنه جرى الإبلاغ عن 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الخميس، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 الفا و306 إصابات، فيما استقر عدد الوفيات دون تغيير عند 280 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن بين الـ 49 حالة الجديدة، كانت 32 حالة لانتقال العدوى محليا و17 حالة قادمة من الخارج.