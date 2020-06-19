اليوم السابع
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كوريا الجنوبية تؤكد تعهدها بمنع المنشورات المناهضة لجارتها الشمالية

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:41 م
كوريا الجنوبية تؤكد تعهدها بمنع المنشورات المناهضة لجارتها الشمالية رئيس كوريا الجنوبية مون جاى ان
أ ش أ

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جددت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، التأكيد على تعهدها بمنع المنشقين الكوريين الشماليين من إرسال المنشورات المناهضة لبيونج يانج، وسط تصاعد التوترات بين الكوريتين بعد تفجير كوريا الشمالية لمكتب الاتصال المشترك.


وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن حكومة سول تسعى إلى وقف إرسال المنشورات لأنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات بين الكوريتين وتعريض سلامة المواطنين بالقرب من الحدود إلى الخطر، حيث أدى إرسال المنشورات إلى إثارة غضب بيونج يانج، التي اتهمت سول بـ"التواطؤ".


وقالت جو هيه-شيل نائبة المتحدث باسم وزارة الوحدة -في مؤتمر صحفي- "ستعزز الحكومة حملاتها لوقف الإرسال بالتعاون مع الشرطة والسلطات المحلية".
وأضافت "سيتم منع إرسال المنشورات والمواد الأخرى إلى كوريا الشمالية بصرامة".


وتخطط مجموعة من المنشقين- وهي جمعية مناضلون من أجل كوريا الشمالية الحرة- لإرسال حوالي مليون منشور عبر الحدود يوم الخميس المقبل، لإحياء الذكرى السبعين للحرب الكورية.


كانت المجموعات المنشقة والنشطاء الآخرون قد أرسلوا من حين لآخر زجاجات بلاستيكية تحتوي على الأرز أو منشورات ورقية عبر بالونات عملاقة، تحتوي على انتقادات شديدة ضد النظام الكوري الشمالي وزعيمه.


كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

بيونج يانج

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