"كهرباء الأقصر": إصابة أحد القيادات بكورونا ولا إصابات بين العاملين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن قطاع توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أن ما نشر وتم تداوله على بعض صفحات التواصل الإجتماعي، عن انتشار حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين العاملين بديوان قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أمر عارى تماماً من الصحة.

وأضاف قطاع توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الحالة الوحيدة التي ظهرت لإحدى قيادات القطاع، تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية معها ومنح جميع المخالطين للحالة عزل منزلي لمدة 14 يوما طبقاً لتعليمات الإدارة الطبية للقطاع، وذلك بعد إجراء كافة التحاليل والآشعة اللازمة على نفقة الشركة، مع العلم أنه يتم تعقيم المبنى أكثر من مرة يومياً.

وفي نفس السياق منذ بداية ظهور فيروس كورونا، أصدر المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، تعليماته المشددة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للعاملين، حيث يتم توزيع الكمامات والقفازات والكحول على جميع العاملين، مع تعقيم مبني ديوان القطاع والهندسات التابعة يومياً، وفي حالة ظهور أي أعراض علي أي من العاملين يتم عرض الحالة علي مدير الإدارة الطبية بالقطاع، والذي بدوره يقوم بعمل تحاليل بأحدث المعامل وأشعة مقطعيه بأحدث المراكز علي نفقة الشركة، وأكد والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء على أنه حريص كل الحرص علي حياة الزملاء العاملين، وأهاب قطاع توزيع كهرباء الأقصر بالإعلامين والمتخصصين بتحري الدقة، والتواصل مع قيادات القطاع للتأكد من أي معلومة وهم مستعدون للتعاون مع الجميع لعرض الحقيقة بكل شفافية.

وكانت قد صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، واستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، أنه تم خلال الفترة الماضية، الوصول في أعداد المتعافين لأكثر من 680 متعافى، كما نجحت فى إجراء 12 عملية ولادة قيصرية بجانب جلسات الغسيل الكلوى المتكررة للمصابين بالفيروس داخل المستشفى.