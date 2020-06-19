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كندا تعرب عن خيبة أملها الكبيرة بعد اتهام بكين اثنين من مواطنيها بالتجسس

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:31 م
كندا تعرب عن خيبة أملها الكبيرة بعد اتهام بكين اثنين من مواطنيها بالتجسس جاستن ترودو رئيس وزراء كندا
كتب محمد جمال

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قال رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو اليوم الجمعة، إن بلاده تعرب عن خيبة أمل شديدة إثر اتهام السلطات الصينية لاثنين من مواطنيها بالتجسس، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترودو قوله إن بلاده ستعمل مع جميع حلفائها في العالم من أجل إقناع السلطات في بكين بضرورة إطلاق سراح المواطنين الكنديين.

وقال الادعاء العام الصيني يوم الجمعة، إنه وجه تهمة التجسس ضد مواطنين كنديين اثنين محتجزين.

وألقت السلطات الصينية القبض على الدبلوماسي الكندى السابق، مايكل كوفريح، ورجل الأعمال، مايكل سبافور، في ديسمبر سنة 2018.

وأعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مؤخرا عن أسفه، متهما بكين بأنها "لا تفهم" أن النظام القضائي في بلده مستقل، مشيرا إلى أن إيقاف السلطات الصينية لمواطنين كنديين على أراضيها مرتبط باعتقال السلطات الكندية مسؤولة بأحد شركات المحمول.

 


كندا

الصين

التجسس

ترودو

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