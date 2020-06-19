اليوم السابع
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كلوبوشار تسحب نفسها من قائمة مرشحات بايدن للتنافس على منصب النائب

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:42 ص
كلوبوشار تسحب نفسها من قائمة مرشحات بايدن للتنافس على منصب النائب بايدن
رويترز

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 سحبت عضو مجلس الشيوخ إيمى كلوبوشار نفسها من دائرة الترشيحات الخاصة باختيار نائب للمرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن قائلة إنها شعرت بأن هذه اللحظة التاريخية تتطلب امرأة من الملونين.

وقالت فى مقابلة مع قناة (إم.إس.إن.بي.سي) أمس الخميس "هذا هو وقت وضع امرأة ملونة على بطاقة الترشح هذه وهناك عدد كبير للغاية من النساء المؤهلات بقوة لذلك". وأضافت "إذا أردتم علاجا لهذه الأمة الآن ... فإن هذه هى الطريقة المثلى لذلك".

ويتعرض بايدن، الذى سيواجه الرئيس الجمهورى دونالد ترامب فى الآنتخابات المقرر إجراؤها فى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، لضغوط لاختيار امرأة سوداء لتكون نائبة له فى وقت تتصاعد فيه حدة التوتر العرقى بفعل وحشية الشرطة فى أعقاب واقعة مقتل الرجل الأسود الأعزل جورج فلويد بعد أن ضغط ضابط شرطة أبيض بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق.

وقالت كلوبوشار، التى نافست بايدن على بطاقة الترشح عن الحزب الديمقراطى فى الآنتخابات الرئاسية قبل أن تعلن دعمه، إنها تحدثت معه مساء الأربعاء. وامتدح بايدن على تويتر مساء الخميس "مثابرة وتصميم" كلوبوشار وقال "بفضل مساعدتك سنتمكن من هزيمة دونالد ترامب".

كان بايدن قد وعد بألفعل باختيار امرأة مرشحة نائبة له وهناك العديد من المرشحات السود على قائمته القصيرة بينهن عضو مجلس الشيوخ كامالا هاريس وعضو مجلس النواب فال ديمينجز. ودرس كذلك مرشحات من خليفات أخرى بمن فيهن السناتور إليزابيث وارن وهى بيضاء.

ويرى بعض القادة والناشطين الأمريكيين ذوى الأصل الأفريقى أن ترشيح امرأة سوداء سيعطى مؤشرا واضحا للناخبين السود، وهم مكون رئيسى من قاعدة الناخبين الديمقراطيين، على أن بايدن مصمم على علاج قضايا مثل العدالة الجنائية وانتهاكات الشرطة.

 

 

 

 
 

 


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الانتخابات

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