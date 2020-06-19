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قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:30 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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أرسل قطاع المعاهد الأزهرية منشوراً حمل رقم 19 لسنة 2020 بشأن إنعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية لرؤساء اللجان بشأن التعليمات الصادرة من الأزهر لهم لاتخاذ التدابير الوقائية داخل اللجان والتى تبدأ يوم 21 يونيو الجارى وهى كالآتى:
 
1 – التأكد من نظافة مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بحيث يتم تعقيمها وتطهيرها قبل وبعد أداء كل امتحان.
 
2 – إلزام الطلاب والعاملين باللجان بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير كل سبل الحماية من فيروس كورونا وتوزيعها على الجميع.
 
3 – التعامل الفوري مع اى حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا قد تظهر داخل اللجان.
 
4- يلتزم أعضاء لجان امتحانات الثانوية بالحضور قبل اللجان بساعة ونصف للمساعدة في توجيه الطلاب.
 
5- توفير مكانين بديلين احتياطين لمقار امتحانات الثانوية تحسبا لحدوث اى ظروف طارئة حتى وإن استدعى الأمر الاستعانة ببعض مدارس التعليم العام.
 
6- حظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدى القانوني لاى محاولات للغش.
 
7- توفير عدد من المعلمين في أماكن قريبة من اللجان تحسبا لسد العجز بأى لجنة خاصة في الأيام الأولى.
 

الثانوية الازهرية

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

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