وذكررت وزارة الخارجية - في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية - إن الوزيرين أكدا من جديد التزامهما بالعمل معاً لتعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة الأوسع، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين قبرص والعراق، وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والعراق.



وأضافت الوزارة، أن خريستودوليديس هنأ وزير الخارجية العراقي على توليه منصبه.