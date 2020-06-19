فيروس كورونا يفتك بأمريكا اللاتينية ويصل لقادتها.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة شوقى

يستمر فيروس كورونا فى الفتك بأمريكا اللاتينية ، وتعتبر البرازيل أكبر الدول المتضررة مع وصول المصابين الى مليون شخص، حيث أعلن مسئولو الصحة مساء أمس الخميس، تسجيل 22 ألف إصابة مؤكدة جديدة، ومن المتوقع أن تتجاوز البرازيل عتبة ال 50 الف وفاة نتيجة لتفشى الفيروس.

وأشارت صحيفة "اكبانثيون" المكسيكية إلى أن قادة الحكومات فى هذه المنطقة تأثروا بشدة من هذا التفشى ، وفي هندوراس أعلن رئيسها وان اورلاندو هيرنانديز، أنه وزوجته كانت نتيجة اختبارهما ايجابية بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن لديه أعراض طفيفة ويواصل تأدية مهامه بينما يخضع للعزل، وفقا لصحيفة "انفوباى" الارجنتينة.

وقال الدكتور سيزار آرون كاراسكو من المستشفى العسكرى، إن صحة هيرنانديز تحسنت منذ دخوله المستشفى الاربعاء الماضى بصعوبة فى التنفس والحمى والتعب، مشيرا إلى أن وضعه الآن أصبح أفضل بكثير وأنه يتعافى، وأنه لم يعد يعانى من صعوبة فى التنفس.

كما أعلن رئيس الارجنتين أنه دخل طوعا العزل بعد اتصاله مع أحد المصابين بفيروس كورونا، ووصل عدد المصابين فى الارجنتين 37.510 حالة.

وفى المكسيك تسجيل رقم قياسى آخر فى يوم واحد من حيث الاصابات المؤكدة تالجديدة، وقال مسئولون فى الصحة إنه تم تسجيل أكثر من 5600 اصابة اضافية فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة المكسيكية اعادة الحياة الى طبيعتها.

وتتفوق بيرو على ايطاليا فى عدد المصابين بفيروس كورونا، وأصبح لديها 240908 حالة وتجاوزت إيطاليا التى لديها 237.828 إصابة، وتم تصنيفها السابع على مستوى العالم مع أكثر الاصابات والثانية فى امريكا الجنوبية.

وعلى الرّغم من أنّ عدد المصابين بالفيروس في البيرو هو نفسه تقريباً عددهم في إيطاليا، إلّا أنّ عدد الوفيات في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية هو أقلّ بكثير من عددها في الدولة الأوروبية.