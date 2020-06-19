اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيروس كورونا يفتك بأمريكا اللاتينية ويصل لقادتها.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:32 م
فيروس كورونا يفتك بأمريكا اللاتينية ويصل لقادتها.. اعرف التفاصيل رئيس هندوراس
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

يستمر فيروس كورونا فى الفتك بأمريكا اللاتينية ، وتعتبر البرازيل أكبر الدول المتضررة مع وصول المصابين الى مليون شخص، حيث أعلن مسئولو الصحة مساء أمس الخميس، تسجيل 22 ألف إصابة مؤكدة جديدة، ومن المتوقع أن تتجاوز البرازيل عتبة ال 50 الف وفاة نتيجة لتفشى الفيروس.

وأشارت صحيفة "اكبانثيون" المكسيكية إلى أن قادة الحكومات فى هذه المنطقة تأثروا بشدة من هذا التفشى ، وفي هندوراس أعلن رئيسها وان اورلاندو هيرنانديز، أنه وزوجته كانت نتيجة اختبارهما ايجابية بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن لديه أعراض طفيفة ويواصل تأدية مهامه بينما يخضع للعزل، وفقا لصحيفة "انفوباى" الارجنتينة.

وقال الدكتور سيزار آرون كاراسكو من المستشفى العسكرى، إن صحة هيرنانديز تحسنت منذ دخوله المستشفى الاربعاء الماضى بصعوبة فى التنفس والحمى والتعب، مشيرا إلى أن وضعه الآن أصبح أفضل بكثير وأنه يتعافى، وأنه لم يعد يعانى من صعوبة فى التنفس.

كما أعلن رئيس الارجنتين أنه دخل طوعا العزل بعد اتصاله مع أحد المصابين بفيروس كورونا، ووصل عدد المصابين فى الارجنتين 37.510 حالة.

وفى المكسيك تسجيل رقم قياسى آخر فى يوم واحد من حيث الاصابات المؤكدة تالجديدة، وقال مسئولون فى الصحة إنه تم تسجيل أكثر من 5600 اصابة اضافية فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة المكسيكية اعادة الحياة الى طبيعتها.

وتتفوق بيرو على ايطاليا فى عدد المصابين بفيروس كورونا، وأصبح لديها 240908 حالة وتجاوزت إيطاليا التى لديها 237.828 إصابة، وتم تصنيفها السابع على مستوى العالم مع أكثر الاصابات والثانية فى امريكا الجنوبية.

وعلى الرّغم من أنّ عدد المصابين بالفيروس في البيرو هو نفسه تقريباً عددهم في إيطاليا، إلّا أنّ عدد الوفيات في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية هو أقلّ بكثير من عددها في الدولة الأوروبية.

 

 

 


امريكا اللاتينية

المكسيك

البرازيل

بيرو

فيروس كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى الديربى ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى الديربى ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة