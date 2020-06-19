اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 06:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. 10 نصائح من وزارة الصحة لارتداء الكمامة بطريقة آمنة لمنع عدوى كورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:27 م
فيديو.. 10 نصائح من وزارة الصحة لارتداء الكمامة بطريقة آمنة لمنع عدوى كورونا وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان فيديو معلوماتى يتضمن 10 نصائح لارتداء الكمامة بطريقة آمنة، منعا لعدوى كورونا. وكانت وزارة الصحة كشفت عن تفاصيل الضوابط الصحية لإعادة الأنشطة السياحية في 3 محافظات بالجمهورية "البحر الأحمر، مطروح، جنوب سيناء" خلال الفترة المقبلة، حيث تشمل الضوابط آليات فتح المطاعم والفنادق وعودة الطيران فى هذه المحافظات.
 
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن ضوابط عمل الفنادق تتمثل في الفحص الظاهرى لكل النزلاء مع قياس درجة الحرارة وكذلك فحص العاملين مع توفير عيادة طبية وفريق طبي يعمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع لمتابعة كل الحالات التي يشتبه فيها مع الاستمرار في تعزيز تقديم الخدمة والرعاية الصحية بالفنادق.
 
وأوضحت الضوابط التي حددتها وزارة الصحة بالنسبة للفنادق لعودة النشاط السياحي أن الفنادق ستلتزم بتخصيص مكان مؤقت لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، على أن يتم نقلها فيما بعد للمستشفيات كما اشترطت وزارة الصحة والسكان تعاقد الفندق مع مستشفى للعزل.


 


الصحة

كورونا

الكمامة

العدوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تلزم الفنادق بتخصيص أماكن للعزل كشرط لعودة النزلاء

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:57 م

ضوابط وزارة الصحة لعودة النشاط السياحى بـ"البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء".. مسارات آمنة من عدوى كورونا لدخول وخروج الركاب بالمطارات.. إلزام الفنادق بالتعاقد مع مستشفيات عزل.. واستخدام معقمات ومطهرات معتمدة

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:15 م

الصحة تكشف خريطة تشغيل مبادرة الرئيس لعلاج أصحاب الأمراض المزمنه بـ8محافظات

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:14 م

الصحة تجدد دعوتها للأطقم الطبية من المتقاعدين للانضمام لمبادرة الأمراض المزمنة

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة