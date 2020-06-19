فيديو وصور.. حكاية أسراب الخفافيش بمنزل الخانكة المهجور × 10 معلومات

القليوبية نيفين طه

شهدت منطقة الأسمية بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ظهور مجموعة من أسراب الخفافيش بمنزل مهجور، مما أثار ذعر الأهالي بالمنطقة خصوصا بعد عرض فيديوهات لتلك الخفافيش على مواقع التواصل الاجتماعى، لتبدأ رحلة معرفة ظهورهم حتى تعامل الأجهزة التنفيذية مع الأزمة والقضاء عليها.

وفى 10 معلومات، يكشف "اليوم السابع" رحلة ظهور الخفافيش فى المنزل المهجور وتدخل المسئولين للقضاء عليها وحل الأزمة وطمأنة أهالى المدينة.

1- ظهرت الخفافيش بمنزل مهجور بمنطقة الأسمية فى مدينة الخانكة والمنزل مكون من طابقين.

2- منزل الخفافيش ملك حوالى 60 وريثا مما جعله مهجورا لسنوات عديدة.

3-صدر لهذا المنزل قرار هدم منذ عامين .

4- فجرت تلك الأزمة عن طريق فيديوهات لأسراب الخفافيش علي مواقع التواصل الاجتماعى.

5- قام العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة بإرسال لجنة من القسم الهندسي وشؤون البيئة لمعاينة المكان والخفافيش.

6-تواصل محافظة القليوبية مع الطب البيطرى ووزارة الزراعة لتعامل والقضاء عليها.

7- تحديد حوالي 1000 خفاش بالمنزل المهجور.

8- قامت لجنة من الطب البيطرى ووزارة الزراعة بتقفيل جميع منافذ المنزل بشكائر بلاستيكية.

9- رش غاز على تلك الخفافيش للقضاء عليها.

10-تركها لمدة 5 أيام للتعرض للموت بعد رشها ثم التخلص الآمن منها.