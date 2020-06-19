اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 06:20 م
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فيديو.. العثور على 1000 خفاش فى منزل مهجور بالخانكة

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:00 م
فيديو.. العثور على 1000 خفاش فى منزل مهجور بالخانكة انتشار الخفافيش
القليوبية نيفين طه

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ألف خفاش هاجمت منزلا مهجورا بمدينة الخانكة محافظة القليوبية، وأثارت حالة من الرعب والفزع خوفًا من انتشار فيروس كورونا، على اعتبار أن الخفاش أحد أسباب ظهور الفيروس فى البداية.
 
فكيف حدث هذا؟ داخل منزل مكون من طابقين ويمتلكه 60 وريثا وصادر له قرار هدم منذ عامين.
 
 
تمت معاينة المنزل من قبل لجنة هندسية وشئون البيئة بمجلس مدينة الخانكة وتصوير الخفافيش على الطبيعة لكيفية التعامل معها.
 
خاطب محافظ القليوبية وزير الزراعة لإرسال لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات للقضاء على الخفافيش. 
 
وفى الفيديو التالى نستعرض أكثر تفاصيل القصة.

الخفافيش

انتشار الخفافيش

الخفافيش فى القليوبية

كورونا

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