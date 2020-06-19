فض حفل زفاف وتحرير 1520 مخالفة مرورية وسلع غذائية فاسدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 4 أسلحة نارية "2طبنجه، و2فرد خرطوش"، وضبط 950 جرام حشيش 250 هيروين، و850 كيلو جرام بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ .

وضبطت الحملة 21قضية تموينية متنوعة "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص، كما تم تحرير 1520 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 20 دراجة بخارية، كما تمكنت مركز شرطة سيدي سالم من فض حفل زفاف بقرية حسن الفقي التابعة لسيدي سالم.

كما تمكنت الحملة من ضبط صاحبة محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الرياض ،لحجبها عن التداول كمية قدرها 3 أطنان و750 طن سلع غذائية "مكرونة –صلصة" بقصد رفع أسعارها ، كما تمكنت الحملة من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة دسوق لحيازته ألف و885 طن سلع غذائية "زيت طعام – ملح ليمون - طحينة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى انتهاء تاريخ صلاحيتها تمهيداً لطرحها وتداولها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.