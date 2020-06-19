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فريق طبى بـ"عزل جامعة المنصورة" ينقذ حياة مريضة بتركيب جهاز ضربات قلب.. صور

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:45 م
فريق طبى بـ"عزل جامعة المنصورة" ينقذ حياة مريضة بتركيب جهاز ضربات قلب.. صور عزل جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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تمكن الفريق الطبي بمبنى الباطنة الخاصة المخصصة لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا بمستشفى جامعة المنصورة الرئيسى، من تركيب منظم دائم لضربات القلب باستخدام جهاز الأشعة النقال والأشعة الالتراسوند التليفزيونية، لمريضة تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية واضطراب بضربات القلب بعد توقف منظم ضربات القلب عن العمل.

وتم التدخل السريع من شباب الأطباء ونجحوا في تركيب منظم ضربات القلب الدائم مما أدي إلي إنقاذ حياة المريضة، وانتظام ضربات القلب وعلاج الهبوط الحاد في الدورة الدموية.

ويعد هذا التدخل هو الاول من نوعه بمستشفيات العزل حيث يحتاج هذا التدخل الخبرة الكافية في مجال القلب والاوعية الدموية ويحتاج الي تجهيزات كاملة للقسطره القلبية والاشعه التداخلية

ويضم الفريق الطبي الدكتور اسلام شرف قسم القلب، الدكتور أحمد العجمى قسم الاشعة، الدكتور محمود جاد قسم التخدير، الدكتورة مروة غانم قسم الصدرية، وفريق فنيي الاشعة وهيئة التمريض.

 

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