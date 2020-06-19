اليوم السابع
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فتح تدريجى لسطح المسجد النبوى تجنبا لتزاحم المصلين

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:00 م
فتح تدريجى لسطح المسجد النبوى تجنبا لتزاحم المصلين سطح المسجد النبوى
إيمان حنا

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بدأت وكالة المسجد النبوي الفتح التدريجي لسطح ⁧‫الحرم الشريف في صلاة ⁧‫الجمعة‬⁩ من خلال السلالم ( 37 ، 34 ، 21 ، 8 ، 5 ) ، ويأتي هذا الإجراء للتوسعة على المصلين الذين يزداد تدفقهم في اليوم المبارك .وفق صحيفة الرياض، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه ، وفي سياق التدابير التي اعتمدتها الوكالة ومنها : تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين ، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول إضافة إلى رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً على أن تكون الصلاة على الرخام وغسل وتعقيم الأرضيات والساحات بعد كل صلاة مع فتح القباب والمظلات بشكل دوري لتجديد التهوية ، ووضع خطوط أرضية لتحقيق تباعد الصفوف وأخرى لتحقيق التباعد بين المصلين.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد بدأت في الثامن من شهر شوال الجاري في فتح المساجد والجوامع في مناطق ومحافظات السعودية عدا مدينة مكة المكرمة، التي تقرر أن تبدأ استقبال المصلين في التاسع والعشرين من شهر شوال الجاري، والذي يوافق يوم الأحد المقبل، مالم يطرأ أي تغيير.

وبالتزامن مع إعادة فتح المسجد النبوى أماما المصلين فى بداية يونيو الجارى ، أصدر مجلس رئاسة شئون الحرمين، مجموعة من النصائح للمصلين قبل التوجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد النبوي، ونشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، انفوجراف يحتوى على مجموعة من النصائح للمصلين للوقاية من عدوى كورونا، وهي: "الوضوء من المنزل، إحضار السجادة الخاصة بك، لبس الكمامة، تعقيم اليدين، عدم اصطحاب الأطفال، عدم احضار المأكولات والمشروبات".

 


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