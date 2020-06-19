غدًا.. "استراتيجيات تقييم الأداء وتصميم نموذج التقييم" ورشة عمل بجامعة طنطا

الغربية عادل ضرة

يواصل مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث غدًا السبت ورشة العمل الثانية بعنوان "استراتيجيات تقييم الأداء وتصميم نموذج التقييم Strategies for performance Assessment and Rubric Design " ويحاضرها الدكتور محمد حسنين الأستاذ بكلية الطب بجامعة طنطا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة 100 عضو من مسؤولى وحدات القياس والتقويم بكليات الجامعة.

صرح بذلك الدكتور طارق فايد مدير مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا، وأضاف بأن الورشة هى الثانية ضمن سلسلة ورش العمل للتعليم والتقويم عن بُعد التى يعقدها المركز لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءتهم التدريسية عن بُعد، مشيرًا إلى أن هذه الورشة ستتلوها ورش أخرى فى موضوعات أخري.

من ناحية أخرى أكد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، فى بيان له أن المنتدى البيئى الدولى الرابع الذى تنظمه الجامعة تحت عنوان "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة" يومى 21، 22 من الشهر الجارى يأتى للاستفادة من جهود العلماء من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات، حيث يتم مناقشة 250 بحثاً علمياً بهدف التوصل إلى حلول للمشكلات البيئية، كما يتناول المنتدى أحدث الأبحاث فى الاقتصاد الأخضر وطرق تطبيقه، وكيفية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى المحافظة على البيئة والتصدى لظاهرة التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الوعى البيئى أساس الحياة الخضراء والتنمية المستدامة، ومراعاة البيئة فى كافة الأبعاد هو ما يضمن بقاء البشرية آمنة، وأننا جميعًا فى بيئة واحدة وعلينا المحافظة عليها، مؤكدًا أنه إذا كانت البيئة حياة فالأوبئة والأزمات مدرسة تربوية تعلمنا كيفية النهوض بالبحث العلمى للمحافظة عليها.

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المنتدى أن العلماء والباحثين والخبراء المشاركين فى المنتدى من دول؛ الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان، الهند، باكستان، ماليزيا، ونيجيريا، وكوريا الجنوبية، بولندا، والسودان، بولندا، والمملكة العربية السعودية، والامارات والبحرين.. وغيرها.

وأضاف نائب رئيس الجامعة - أن المنتدى سيناقش 17محوراً، يأتى على رأسها: "النانو تكنولوجي" وتطبيقاته، و"استدامة الموارد الطبيعية"، و"تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته" و"الصحة العامة والمخاطر البيئية"، و"الاستخدام الرشيد للأدوية واقتصاديات الدواء"، "الاقتصاد الأخضر والإدارة البيئية"، و"الأثر البيئى على الصحة"، "التشريعات البيئية" و"التغيرات المناخية" و"تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية" - وذلك افتراضياً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اتساقًا مع الظروف الحالية لجائحة كورونا.