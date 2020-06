غادة والى: إرشادات من الأمم المتحدة لتأهيل 11 مليون سجين فى العالم

أكدت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أن إعادة التأهيل والإدماج الناجحة للسجناء تفيد الجميع لافتة إلى أن تصنيف السجناء على أساس قواعد نيلسون مانديلا وبانكوك يحسن مستقبل السجناء مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 11 مليون سجين في أنحاء العالم وذلك خلال تدوينة على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر "

Successful rehabilitation & reintegration benefits all. Nearly 11 million in prison 🌍wide; classification of prisoners based on Nelson Mandela & Bangkok Rules improves inmates’ futures: https://t.co/XDArfLhCRv pic.twitter.com/G9rWJR1Fj5