اليوم السابع
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عمدة تولسا فى تكساس يفرض حظر تجوال خلال "رالى" ترامب

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:38 م
عمدة تولسا فى تكساس يفرض حظر تجوال خلال "رالى" ترامب ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلن عمدة تولسا بولاية تكساس الأمريكية -حيث يخطط الرئيس ترامب لعقد أول تجمع له خلال أشهر للترويج لإعادة انتخابه للرئاسة في نوفمبر المقبل- فرض حظر التجول في اللحظة الأخيرة لمنع احتجاجات عنيفة محتملة مع تدفق الآلاف من الناس إلى مدينة أوكلاهوما لهذا الحدث.

ووفقا لتقرير واشنطن بوست أعلنت الإدارة في أمر تنفيذي أن حظر التجول، الذي بدأ ليل الخميس، سيكون ساريًا حتى الأحد من الساعة 10 مساءً حتى 6 صباحا.

وتم إنشاء "منطقة حظر اتحادية" بالقرب من مركز بنك أوكلاهوما (BOK) الذي يتسع لـ 19000 مقعد "لصالح الأمن القومي"، حيث تم التخطيط للاحتجاجات ردا على المسيرة، حسب أوامر رئيس البلدية الجمهوري.

وقال عمدة المدينة في بيان: "بصفتي عمدة ، تلقيت معلومات من قسم شرطة تولسا ووكالات إنفاذ القانون الأخرى التي تبين أن الأفراد من الجماعات المنظمة الذين تورطوا في السلوك المدمر والعنيف في ولايات أخرى يخططون للسفر إلى مدينة تولسا لأغراض التسبب في الاضطرابات في المدينة وحولها".

وقالت الشرطة على تويتر: "إن الكثير من الناس لا يعلمون أن حظر التجول سيكون ساريًا وأن الحواجز لا تزال قيد الإعداد.. إذا وجدنا أي شخص يخالف الأمر التنفيذي هذا المساء ، فسوف نطلب مغادرة المنطقة بناءً على حظر التجول"، وأضافت الشرطة أن هذا حدث غير مسبوق لمدينة تولسا ونطلب مساعدة الجميع في جعل هذا الحدث آمنًا لجميع المواطنين.

وطلب مركز BOK -حيث سيعقد ترامب المسيرة يوم السبت- أن تقدم حملته خطة "لإجراءات الصحة والسلامة" وسط جائحة الفيروس التاجي.

وذكرت ميجان بلود، مديرة التسويق في الموقع التقارير الأخيرة لوزارة الصحة في المدينة عن الارتفاعات في حالات COVID-19 وتشجيع الدولة لمنظمي الحدث على اتباع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض.


الولايات المتحدة

انتخابات أمريكا

ترامب

ولاية تكساس

اوكلاهوما

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