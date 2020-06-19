اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 05:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عضو بنقابة الأطباء: وفاة استشارى باطنة بعد إصابته بكورونا.. وارتفاع العدد لـ80 شهيدا

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:34 م
عضو بنقابة الأطباء: وفاة استشارى باطنة بعد إصابته بكورونا.. وارتفاع العدد لـ80 شهيدا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 80 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور عماد حبيب استشارى باطنة بمغاغة المنيا، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.
 
وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 80 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.
 
وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.
 
وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل إليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، وإضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد، وقد تم فعلا إضافة فيروس كورونا لإصابة العمل، وتمت إضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممين على إضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.

نقابة الاطباء

اصابات الاطباء بكورونا

وفيات الاطباء بكورونا

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عضو بنقابة أطباء الأسنان: رصدنا 76 إصابة بكورونا وشهيدين بين الأعضاء

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:13 م

نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 09:03 م

عضو بنقابة الأطباء: وفاة استشارى جراحة بعد إصابته بكورونا ليرتفع العدد لـ79 شهيدا

الخميس، 18 يونيو 2020 07:40 م

نقابة أطباء الأسنان تعلن ثانى حالة وفاة بين أعضائها بسبب كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 04:59 م

عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيب ببنى سويف بعد إصابته بكورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 04:24 م

نقابة الأطباء: دفعة تكليف 2020 تقدمت بطلب رسمى للقاء رئيس الوزراء لبحث أزمتهم

الخميس، 18 يونيو 2020 02:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة