عالم فيروسات بلجيكى: التلاميذ معرضون للإصابة بكورونا داخل المدارس

كتب أحمد علوى

منذ إعادة فتح المدارس في بلجيكا ، اكتشفت العديد من المؤسسات التعليمية سواء في بروكسل أو في والونيا حالات إصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 بين التلاميذ ،الأمر الذي اضطر بعض المديرين إلى إغلاق المدارس لعدة أيام.

ووفقاً ل‍تقرير شبكة RTL البلجيكية، أراد المتحدث بإسم مركز الأزمات الحكومي فى بروكسل، عالم الفيروسات إيف فان لايتيم، طمأنة الجميع بشأن هذا الموضوع، وقال "لا داعي للقلق لأن هناك بيئة تحظى بمراقبة جيدة في بلجيكا، وعلى الآباء والمعلمون مراقبة الأطفال، إذا كان لديهم درجة حرارة مرتفعة، أو القليل من الإسهال أو سيلان الأنف ، فسيتم إجراء الكشف اللازم وكذلك إختبارات فيروس كورونا، وأضاف ،"ستكون هناك حالات في المدارس كما في أي مكان آخر".

وبحسب عالم الفيروسات، فإن إغلاق المدارس بشكل منهجي ليس ضروري ،وقال، "سأقارن الوضع بسلة من العنب، إذا كان لديك مجموعة تحتوي على بعض الحبوب المتضررة ، فإننا نزيلها ولا نضع باقة العنب مباشرة في سلة المهملات سنحتفظ بالعنب السليم لذلك لا يوجد سبب لإغلاق المدرسة بأكملها أو حتى منع إمكانية الاتصال بين الطلاب بالمدرسة خلال الأسابيع القليلة المتبقية".