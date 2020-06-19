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طقس الخليج.. رياح مثير للأتربة بالسعودية وصحوا بالإمارات

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:30 ص
طقس الخليج.. رياح مثير للأتربة بالسعودية وصحوا بالإمارات الطقس - أرشيفية
وكالات

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تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، اليوم الجمعة، حيث تثور الرياح المثيرة للرمال والأتربة فى السعودية، بينما يكون الطقس صحوا فى الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحلين الغربي والشرقي والمنطقة الشرقية للمملكة كذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة و سماًء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (عسير، جازان ، الباحة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "السبت" مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح ستكون شمالية غربية - جنوبية غربية / 18- 30 تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى حارًا و حسنًا في الليل.

 
 

طقس الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين

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