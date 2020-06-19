اليوم السابع
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طرح اللحوم والسلع بأسعار مخفضة بنسبة 20% بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالصعيد

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:00 م
طرح اللحوم والسلع بأسعار مخفضة بنسبة 20% بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالصعيد لحوم - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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افتتحت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ وفروع الشركة اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لطرح منتجات اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 الى 20% مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.

وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف استمرار تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وأنه من خلال رقم هاتف المحمول يستطيع المواطن الحصول على الخدمات إليكترونيا من خلال الموقع خاصة استخرج بطاقات بدل التالف الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأى شىء يفيدهم عن منظومة الدعم.

وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل ما يقرب من 10 ملايين رقم محمول صحيح حتى الآن لأصحاب البطاقات أو الأفراد المستفيدة من منظومة الدعم، وأن كل من يتلقون رسائل على بون صرف الخبز أو بون صرف السلع التموينية تفيد بكتابة رقم المحمول الدخول على موقع دعم مصر عليهم تسجيل أرقام محمول صحيحة بأسمائهم، حيث أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حريص على مصلحة المستفيدين من منظومة الدعم واستخدام التكنولوجيا تسهيلا للإجراءات ولراحة المستفيدين من منظومة الدعم، وأن هناك بعض أصحاب البطاقات التموينية لا يتلقون أى رسائل على بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد بكتابة رقم المحمول على موقع دعم مصر، وهما من يوجد لهم بالفعل أرقام محمول مسجلة وصحيحة.


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