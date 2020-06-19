ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بقتل سائق توك توك فى دار السلام

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على 7 متهمين متورطين فى واقعة مقتل سائق توك توك داخل موقف بمنطقة دار السلام، فى مشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغا بنشوب مشاجرة، بموقف لتوك توك بمنطقة "أم نادية" وسقوط قتيل، وانتقل رجال المباحث الى المكان ، وتبين مصرع شاب في العقد الثاني من العمر، بعد إصابته بجرح طعني بالصدر ، وجرح طعني نافذ بالبطن، وجروح قطعية بأماكن متفرقة من الجسم، وقام رجال المباحث بضبط جميع السائقين المتواجدين وغلق الموقف، وتم احالتهم للنيابة التى أمرت بحبسهم.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.