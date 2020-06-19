اليوم السابع
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ضبط 1086 قضية متنوعة و1282 قضية تموينية فى حملات أمنية مكبرة

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:17 م
ضبط 1086 قضية متنوعة و1282 قضية تموينية فى حملات أمنية مكبرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، عدة حملات أمنية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. فى النقل والمواصلات، شنت مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط (1086) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية. كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1282) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (11959) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. بينما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (271) قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط (155) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

بينما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضايا متنوعة. فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (8) قضايا (مطبوعات ، مصنفات سمعية وبصرية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها. وتأتى هذه الحملات فى ضوء مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون. واستمرارا لإطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.


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