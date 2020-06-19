اليوم السابع
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ضبط 101 مخبز لتلاعبها بالدقيق ولحوم وأسماك غير صالحة بأحد مولات الدقهلية

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:56 م
ضبط 101 مخبز لتلاعبها بالدقيق ولحوم وأسماك غير صالحة بأحد مولات الدقهلية لحوم غير صالحه
الدقهلية شريف الديب

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شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة، و التى تم تنفيذها بإشراف المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بمشاركة مفتشى إدارة الرقابة التموينية، وبالمرور على المخابز وعدد من المحلات والمولات بنطاق المحافظة عن ضبط 101 مخبز من المخابز المخالفه، ومنها عدد 64 مخبز ينتج خبز ناقص الوزن وعدد 30 مخبز ينتج خبز غير مطابق للمواصفات وعدد 7 مخابز تصرف فى حصه دقيق، وتم تحرير 15 محضر بيع بأزيد من التسعيره وعدد 27 عدم اعلان اسعار، وفى أحد المولات الشهيرة تم ضبط 39.020 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الأدمى و21.200 ك فخدة بتلو ،و31.300 ك رنجة،و128 ك لحوم سودانى و 14.875 ك بط مجمد و 4.5 ك كبد وقوان و 3 ك أورام و فيليه وقدرها 2 ك وكتف ضانى بوزن 2.700 ك وسمان بوزن 2.508 ك

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التموين بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال المخالفين بالقضايا المشار اليها.

وفى ذات السياق أكد المحافظ على استمرار وتواصل تنفيذ الحملات التموينية بنطاق المحافظة بهدف تحقيق الانضباط فى تداول السلع والتصدى لجميع المحاولات التى تستهدف المخالفة والتلاعب باقوات المواطنين والتعامل بكل الحسم والحزم مع كافة أشكال المخالفات، تطبيقا للقانون، وحرصا على توفير السلع للمواطنين بالجودة والوفرة المطلوبة، وبالأسعار المناسبة، حفظا على حقوق الدولة، وحق المواطنين بنطاق المحافظة .

جاء ذلك فى اطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليةأ بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمنشآت ومحلات الأغذية والبدالين التموينين، لمواجهة كافه اشكال الغش التجارى والتلاعب فى إنتاج الخبز، وفى صرف المقررات التموينية للمواطنين بنطاق المحافظة.

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الدقهلية

محافظ الدقهلية

تموين الدقهلية

التلاعب بالدقيق

لحوم فاسدة

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