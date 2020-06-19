ضبط 100 مخالفة تموينية خلال يومين بالغربية

الغربية عادل ضرة

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية ، حملاتها المكبرة لضبط الأسواق والمخابز والمحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأوضح المهندس محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، فى بيان له أن الحملاات المكبرة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن ضبط 100 مخالفة تموينية، شملت تحرير 3 محاضر تصرفات دقيق مخابز وضبط 15 شيكارة دقيق بلدى قى مخبز بلدى بحى أول طنطا قبل طرحهم للبيع فى السوق السوداء من قبل صاحب المخبز .

وأسفرت الحملات عن تحرير وضبط 8 مخالفات لمحلات جملة بدائرة ثان طنطا للبيع بأزيد من التسعيرة لسجائر كليوباترا وسوبر، و 23 مخالفة نقص وزن بعدد من المخابز، و 3 مخالفات ذبح خارج المجازر، و 33 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار الخاصة ببيع السلع الغذائية، بالاضافة إلى 30 مخالفة عدم وجود شهادة صحية للعاملين بمحلات بيع السلع الغذائية والمخابز.

تشكلت الحملة فى ضوء تحريات الرقابة الإدارية، والمهندس محمد ابو هاشم وكيل الوزارة، وعادل فتحى مدير الإدارة، برئاسة وكيل وزاره التموين، وياسر مراد مدير الرقابة بطنطا.

من ناحيه اخرى أعلنت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالغربية عن تحرير 231 محضرا وإعدام 358 كيلو جراما لحوم و250 كيلو طحينه غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال حملة مكبره على قرى ومراكز محافظة الغربية من بداية الشهر الحالي.

وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية والدكتور محمد شكر مدير عام الطب الوقائى والدكتوره فاطمة يوسف مدير إدارة مراقبة الأغذية.

كان وكيل وزارة الصحة بالغربية قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على أماكن تداول الأغذية، وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسه الشناوى نجم مراقب عام الأغذية بالمديرية، وتم المرور على 472 منشأة، و تحرير 236 محضرا لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية.