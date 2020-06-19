اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 100 مخالفة تموينية خلال يومين بالغربية

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:51 م
ضبط 100 مخالفة تموينية خلال يومين بالغربية دقيق مدعم
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية ، حملاتها المكبرة لضبط الأسواق والمخابز والمحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأوضح المهندس محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، فى بيان له  أن الحملاات المكبرة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن ضبط 100 مخالفة تموينية، شملت تحرير 3 محاضر تصرفات دقيق مخابز وضبط 15 شيكارة دقيق بلدى قى مخبز بلدى بحى أول طنطا قبل طرحهم للبيع فى السوق السوداء من قبل صاحب المخبز .

وأسفرت الحملات عن تحرير وضبط 8 مخالفات لمحلات جملة بدائرة ثان طنطا للبيع بأزيد من التسعيرة لسجائر كليوباترا وسوبر، و 23 مخالفة نقص وزن بعدد من المخابز، و 3 مخالفات ذبح خارج المجازر، و 33 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار الخاصة ببيع السلع الغذائية، بالاضافة إلى 30 مخالفة عدم وجود شهادة صحية للعاملين بمحلات بيع السلع الغذائية والمخابز.

تشكلت الحملة فى ضوء تحريات الرقابة الإدارية، والمهندس محمد ابو هاشم وكيل الوزارة، وعادل فتحى مدير الإدارة، برئاسة وكيل وزاره التموين، وياسر مراد مدير الرقابة بطنطا.

من ناحيه اخرى أعلنت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالغربية عن تحرير 231 محضرا وإعدام 358 كيلو جراما لحوم و250 كيلو طحينه غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال حملة مكبره على قرى ومراكز محافظة الغربية من بداية الشهر الحالي.

وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية  والدكتور محمد شكر مدير عام الطب الوقائى والدكتوره فاطمة يوسف مدير إدارة مراقبة الأغذية.

كان وكيل وزارة الصحة بالغربية قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على أماكن تداول الأغذية، وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسه الشناوى نجم مراقب عام الأغذية بالمديرية، وتم المرور على 472 منشأة، و تحرير 236 محضرا لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية.

 


اخبار عاجله

تموين الغربية

حملات تموينيه

مخالفات تموينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة