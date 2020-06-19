اليوم السابع
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صور.. "مياه الإسكندرية": صيانة وتطهير الشبكات في لجان الثانوية العامة

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:44 م
صور.. "مياه الإسكندرية": صيانة وتطهير الشبكات في لجان الثانوية العامة صيانة لجان الثانوية العامة
الإسكندرية جاكلين منير

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تفقد مسئولو شركة مياه الإسكندرية، لجان الثانوية العامة، لصيانة شبكات المياه بها، استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة فى 21 يونيو.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية، فى بيان لها اليوم، إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من قطاع المعامل وقطاعات الإنتاج والتوزيع بالشركة وهندسة فرع البلد وإدارة الأزمات والكوارث، وقامت بالمرور لليوم الرابع على التوالي على مقررات لجان الثانوية العامة بإدارة الجمرك التعليمية، وذلك للتأكد من وصول المياه لجميع المقررات بصورة جيدة ومراجعة توصيلات السباكة وسحب عينات من المدارس لتحليلها، وذلك بحضور دكتور عبدالعاطي التمساح مدير إدارة الجمرك التعليمية.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أصدر تعليمات مشددة إلي يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة على ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020 والتي تنطلق في 21 من يونيو الجاري، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي لتوفير بيئة امتحانية آمنة لأبنائنا الطلاب.

وأكد "الشريف" على ضرورة الإلتزام التام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن إلتزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في هذه الظروف الاستثنائية وجائحة كورونا التي تمر بها البلاد، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان. مشددا علي ضرورة ارتداء الكمامات وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي حرصا على حياة أبنائنا الطلاب و المعلمين.

وفي سياق متصل؛ أشار  يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لأداء الإمتحان بالإسكندرية بلغ ( 47180 ) طالبًـا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني .

 وأكد "الديب" أن لجان قبول الاعتذارات عن أعمال الامتحانات تبدأ عملها يوم الأحد المقبل الرابع عشر من يونيو الجاري وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة في الشأن،  كما تم تجهيز إحدى وثلاثين استراحة للجان السير  وأعمال التقدير بواقع ( 22 ) استراحة للرجال وتسع استراحات للسيدات على أفضل نحو ممكن بمايليق بزملائنا رؤساء اللجان والمراقبين والمعلمين وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والتليفزيونات والفُرُش اللازمة للإقامة.

 

لجان الثانوية العامة (1)
لجان الثانوية العامة 
لجان الثانوية العامة (2)
لجان الثانوية العامة 
لجان الثانوية العامة (3)
لجان الثانوية العامة 

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